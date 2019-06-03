مصرع طفل وإصابة 4 في انقلاب سيارة بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادى الجديد-محمد الباريسي:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - أبو منقار" في الوادي الجديد، بالقرب من نقطة الكيلو 40 من الفرافرة.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

Advertisements

وورد إخطار أمني إلى اللواء محمد كمال سالم مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - أبو منقار" بالقرب من نقطة الكيلو 40، ما أسفر عن مصرع "أدهم حسين سعيد" 9 سنوات، وإصابة "حسين سيد أحمد" 29 سنة، و"أسماء مجدي حسن" 10 سنوات، و"غادة سيد أحمد" 36 سنة، و"أحمد حسن سعيد" 13 سنة، وجميعهم من قرية الجديدة بالداخلة.

ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

​