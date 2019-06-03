زلزال قوي يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالاً قوته 6.2 درجة وقع جنوب غربي مدينة سيبولجا على جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم الإثنين.

ولم ترد تقارير عن خسائر بشرية أو مادية.

ولم يصدر مركز التحذير من موجات المد "تسونامي" في المحيط الهادي ومقره هاواي تحذيرات بعد الزلزال. اقرأ أيضاً.. عشرات القتلى وآلاف النازحين في فيضانات سومطرة الإندونيسية

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