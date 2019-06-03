كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر تنفق الملايين للتلاعب في إنتخابات ولايات الأقاليم الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقف الرئيس محمد فارماجو في إثيوبيا بينما يقوم رئيس الوزراء حسن خير بزيارة قطر فيما وصف بأنه جهود محسوبة في السعي للحصول على الدعم للانتخابات المقبلة في جبالاند وجالمودوغ.

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي على تويتر أن الرئيس فارماجو وصل إلى البلاد صباح يوم الأحد وأجرى "مناقشات حول القضايا الثنائية ، بما في ذلك تعزيز التعاون في مجال السلام والأمن الإقليميين".

زار الرئيس فارماجو المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي.

بعد يوم من وصول فارماجو إلى المملكة العربية السعودية ، ذُكر أن رئيس الوزراء خاير يرافقه نائب مدير المخابرات فهد ياسين غادر إلى قطر.

وقال زعيم حزب واداجير عبد الرحمن عبد الشكور إن سفر الزعيمين كان يهدف إلى جمع الأموال للانتخابات المقبلة في جبالاند وجالمودوغ.

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"كل هذه التحركات تهدف إلى تعبئة 4 صناديق وقوات لمحاربة دول جاموج وجوبالاند. لقد ربطت هذه الحكومة مستقبلها السياسي بالفوز على هاتين الدولتين. لذلك ، نحث جميع الذين يتمنون الخير 4 الصومال 2 على مواجهة هذه المؤامرة ودعم الدولتين.

وأضاف المرشح الرئاسي السابق أن ياسين ، وهو وسيط قوة رئيسي في إدارة فارماجو ، قام برحلتين إلى أديس أبابا في الماضي القريب.

من المتوقع إجراء انتخابات غالمودوج في يوليو. أعلن الرئيس الحالي أحمد هاف ورئيس وزرائه الشيخ علي شاكر الذي يرأس فصيلة الحصونة أن الانتخابات يجب أن تجرى في عام 2021 مع الإشارة إلى أن دستور الاتحاد العام الماضي ينص على ولاية جديدة كاملة.

ولكن ربما تكون أهم الانتخابات في جبالاند حيث تحرص الحكومة الفيدرالية على التخلص من أحمد مادوبي الذي يتولى المنصب منذ عام 2013. وقد أدى نفوذ مادوبي الواسع في سياسة جبالاند والدعم الكيني المتصاعد إلى رفع المخاطر مع التقارير. على ترتيب ثنائي لجلب القوات الإثيوبية إلى كيسمايو خارج أميصوم.

كانت القوات الإثيوبية غزيرة في الانتخابات الجنوبية الغربية التي شهدت اعتقال وإبعاد الخصم الرئيسي والشبابي السابق مختار روبو من السباق.