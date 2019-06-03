كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هاني سليمان: إيران تواجه أزمة كبرى على الصعيد الاقتصادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتقد المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات هاني سليمان، بأن مستوى الضغط الحالي على إيران، بخاصة عقب تصفير صادرات النفط الإيرانية التي تمثل النسبة الأكبر من حجم الموارد الإيرانية يصل إلى 50%، يدفع بالضرورة إيران إلى الدخول في مفاوضات جديدة ليس فقط فيما يتعلق بالاتفاق النووي، ولكن على مجمل سياسات طهران في المنطقة.

ويفيد بحسب صحيفة "البيان" الصادرة اليوم الأحد - تابعها "اليمن العربي" - بأن إيران تواجه أزمة كبرى، لاسيما على الصعيد الاقتصادي بعد سلسلة العقوبات والإجراءات الضاغطة عليها أخيراً، حتى أن النفط الإيراني لا يجد من يشتريه، وهذا كله يدفع طهران إلى التفاوض بعد تضييق الخناق عليها بشكل واسع.

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واستنفدت إيران خياراتها وبدائلها كافة، لاسيما بعد فشل رهانها على الحلفاء، وبشكل خاص رهانها السابق على كل من تركيا والصين، بعد أن أعلن البلدان عن التوقف عن استيراد النفط الإيراني انصياعاً للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

أوضح المدير التنفيذي للمركز العربي للبحوث والدراسات، هاني سليمان، أنّ مستوى الضغط على إيران، سيدفعها بالضرورة إلى الدخول في مفاوضات جديدة ليس فقط فيما يتعلق بالاتفاق النووي، بل على مجمل سياساتها في المنطقة. وأفاد سليمان، أنّ على إيران مواجهة أزمة كبرى، لاسيما على الصعيد الاقتصادي بعد سلسلة العقوبات والإجراءات الأخيرة.