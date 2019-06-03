مواجهات واعتقالات بالضفة واستهداف للصيادين بغزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، 5 شبان خلال اقتحامه مناطق مختلفة بالضفة الغربية التي شهدت مواجهات في بعض المناطق، فيما استهدفت الزوارق الحربية للاحتلال مراكب الصيادين في بحر غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه لوسائل الإعلام إن جنود اعتقلوا 5 فلسطينيين جرحى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة وسائل قتالية وأسلحة.

واندلعت مواجهات بساعات متأخرة من الليل مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها مدينة قلقيلية في حين داهم الجنود محالا تجارية وفتشوها، حيث تم اعتقال عبد الفتاح نضال حرب، بعد مداهمة منزل ذويه، وتفتيشه.

وقال مواطنون إن المواجهات اندلعت في حي شارع الواد في المدينة إثر حملة تفتيش قام بها جنود الاحتلال لعدد من المحال التجارية.

ورشق الشبان الجنود بالحجارة، وامتدت المواجهات بين المنازل في الحي المذكور وسط مداهمات وعمليات تحقيق ميداني وتفتيش للمحال التجارية من قبل الجنود.

في مدينة الخليل، اعتقلت قوة عسكرية للاحتلال عبد الهادي خلف، عقب اقتحام منزله في منطقة الحاووز الثاني، كما اعتقلت الأسير المحرر طارق عاشور عقب اقتحام منزله في المنطقة الجنوبية للمدينة.

Advertisements

وفتشت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وانتشرت قرب استاد الحسين الدولي في المدينة.

أما في قطاع غزة، فتحت الزوارق الحربية للاحتلال فجر اليوم الإثنين، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين ببحر خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة.

وتعمدت الزوارق الحربية إطلاق النار بكثافة تجاه مراكب الصيادين، مما أجبرهم على مغادرة البحر خوفا على حياتهم.

وأتى استهداف مراكب الصيادين، بعد أن زعمت وسائل إعلام إي، بأن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة غير مأهولة قرب مدينة أسدود، دون تفعيل صافرات الإنذار بينما سمع صوت انفجار في المنطقة.