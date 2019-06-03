انت الان تتابع تفاصيل خبر أهم وزارة أمريكية ترفض تنفيذ تعليمات إدارة ترامب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 08:55 صباحاً - كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الأحد، أنها رفضت تنفيد تعليمات لإدارة الرئيس دونالد ترامب، تتعلق بزيارته الأخيرة إلى اليابان.

وقالت الوزارة إن البيت الأبيض حاول بالفعل إخفاء سفينة حربية تحمل اسم السناتور الراحل جون ماكين عن الأنظار خلال زيارة ترامب الأخيرة لليابان. وقدم "البنتاغون" احتجاجاً إلى البيت الأبيض لمحاولته تسييس احتفال عسكري.

وأوضح وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان، أن المحيطين بالرئيس الأمريكي اتصلوا مباشرة بالأسطول الأمريكي السابع المتمركز في اليابان، وأصدروا تعليمات بألا تكون السفينة "يو إس إس ماكين" ظاهرة خلال زيارة ترامب.

وقال شاناهان تزامناً مع تصريح أدلى به ترامب خلال وجوده في الطائرة التي كانت تقله إلى سيئول، المحطة الثالثة له في جولة بعدد من دول آسيا: "إن هذه التعليمات لم تنفذ".

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وأضاف أنه يستند في كلامه إلى نتائج تحقيق أجراه مدير مكتبه، بعدما كلفه بكشف الوقائع المتعلقة بهذه المسألة، نافياً المعلومات التي أفادت بتغطية اسم السفينة قبل زيارة ترامب لليابان في 28 مايو الماضي، إلا أنه أعرب عن أسفه لهذه الحادثة.

والمعروف أن السناتور ماكين كان من أشد معارضي سياسات ترامب، وكان يحظى باحترام شديد كبطل حرب خلال حرب فيتنام.

وبحسب جو بوكينو، المتحدث باسم وزير الدفاع، فإن الأخير سبق أن كلف، منذ يوم الجمعة، مدير مكتبه بتقديم احتجاج لدى البيت الأبيض، مذكراً المحيطين بالرئيس بأن الجيش الأمريكي لا بد أن يبقى بعيداً من السياسة.

ورفض شاناهان الطلب من المفتش العام للبنتاغون إجراء تحقيق رسمي بالحادثة، إلا أنه أوضح أنه اتصل هاتفياً بسيندي ماكين، أرملة السناتور ماكين، وتحادث معها في هذه الواقعة.