احالة مسافر ايراني للقضاء بحوزته نصف كيلو مخدرات في منفذ زرباطية

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واضاف انه "تم إحالة المسافر وما تم ضبطه وفق محضر اصولي إلى شعبة مكافحة المخدرات في بدرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
يذكر أن تجارة المخدرات راجت في العراق بعد أحداث 2003، جراء التراخي الأمني الذي ساد في تلك الفترة، وأشارت تقارير دولية صدرت عن مكتب مكافحة المخدرات في الأمم المتحدة، إلى أن العراق تحول إلى محطة ترانزيت لتهريب المخدرات من إيران وأفغانستان نحو دول الخليج العربي، محذرة في الوقت نفسه من احتمال تحوله إلى بلد مستهلك.
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