قوات الأمن السودانية تحاول فض الاعتصام بالخرطوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت مصادر سودانية عن أن قوات الأمن حاولت، صباح الإثنين، فض اعتصام تجمع المهنيين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم.
من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى إعلان العصيان المدني الشامل في جميع أنحاء البلاد، وسط أنباء عن مغادرة أعداد كبيرة من المعتصمين ساحة الاعتصام.
وذكر شاهد عيان لوكالة "رويترز" للأنباء أن قوات الأمن تتحرك عبر شوارع وسط العاصمة السودانية، مضيفاً أن قوات الأمن قامت بإغلاق بعض شوارع الخرطوم.
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