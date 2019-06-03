آلاف المحتجين السودانيين يغلقون طرقاً في أم درمان

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

قال شاهد من رويترز إن آلاف المحتجين السودانيين أغلقوا طرقا بالحجارة والإطارات المشتعلة في مدينة أم درمان اليوم الاثنين في الوقت الذي تحاول فيه قوات الأمن فض الاعتصام في العاصمة الخرطوم الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى بالعشرات.

وأضاف أنه ليست هناك قوات أمن في المنطقة وأغلق رجال ونساء الشوارع الرئيسية والجانبية في أنحاء أم درمان.