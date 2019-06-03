ترامب: أوقفوا القصف والمذبحة في إدلب

جدة - عمرو شويل واشنطن- الخليج 365:

طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلاً من دمشق وموسكو، وبدرجة أقلّ طهران، بوقف “القصف المروّع” على إدلب، آخر معقل رئيسي للجهاديين في سوريا، معرباً عن أسفه لأنّ الكثير من المدنيين يروحون ضحيّة “هذه المذبحة”.

وقال ترامب في تغريدة قبيل مغادرته واشنطن إلى لندن “نسمع أنّ روسيا وسوريا، وبدرجة أقلّ إيران، تشنّ قصفاً مروعاً على محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء. العالم يراقب هذه المذبحة. ما هو الهدف منها؟ ما الذي ستحصلون عليه منها؟ توقفوا!”.