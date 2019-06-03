الان تتابع تدمير آليات عسكرية للحوثيين شمالي الضالع والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صنعاء -الخليج 365: شنت وحدات من الجيش اليمني هجومًا استهدف تحركات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر مصدر عسكري أن القصف طال تعزيزات المليشيا في وادي السايلة ومنطقة العراقية بجبهة شخب شمالي وغربي مديرية قعطبة. وأسفر القصف بحسب المصدر عن تدمير ثلاث عربات تابعة للمليشيا، ومصرع وإصابة من كان على متنها من مسلحي الحوثي.

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