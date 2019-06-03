قتلى بمحاولة لـ«فض الاعتصام بالقوة» في الخرطوم

جدة - عمرو شويل الخرطوم- الخليج 365:

أعلن تجمع المهنيين السودانيين أحد مكونات تحالف الحرية والتغيير الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في السودان، في بيان الإثنين أن المجلس العسكري الحاكم يحاول “فض اعتصام” المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم “بالقوة”.

وقال التجمع في بيانه “تجري الآن محاولة لفض الإعتصام بالقوة من قبل المجلس العسكري” الذي كان قد اعتبر أن الاعتصام الذي بدأ في السادس من نيسان/ابريل، يهدد “تماسك الدولة وأمنها الوطني” ووعد بالتحرك “بحزم” إزاء هذا الوضع وأدى الأمر لسقط قتلى جرحى.

Advertisements

من جهتها قالت لجنة أطباء السودان المركزية المعارضة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين إن شخصا واحدا على الأقل

قتل وأصيب العشرات خلال هجوم لفض الإعتصام أمام القيادة العامة للقوات السودانية بالخرطوم.

وذكرت قناة العربية الإخبارية أن الهجوم على المعتصمين مازال مستمرا، مضيفة أن الجهة التي تقف وراء الهجوم مازالت مجهولة.

وذكر شهود عيان بأن هناك إطلاق نار كثيف على المعتصمين بمحيط اعتصام القيادة العامة في اتجاة شارع النيل بالخرطوم من قبل قوات مشتركة ترتدي زي الدعم السريع والشرطة والجيش.

ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من قبل المجلس العسكري الانتقالي.