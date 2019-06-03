مصرع 17 شخصًا في مدينة أعزاز السورية

جدة - عمرو شويل دمشق- الخليج 365:

لقي 17 شخصًا على الأقل مصرعهم بانفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز شمال غرب سوريا أمس، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مايزيد عن 20 جريحًا سقطوا أيضًا في التفجير الذي استهدف المدينة الواقعة في ريف حلب الشمالي.

وأوضح المرصد في بيان أن سيارة مفخخة انفجرت أثناء خروج المصلين من صلاة التراويح في منطقة سوق الحدادين بالقرب من جامع الميتم وسط مدينة إعزاز وقتل على إثره 17 مدنيًا، بينهم أربعة أطفال.