هذا وتلقت المنصة التي تحمل اسم (( توانيوان )) بمعني التوحيد في الصينية، ما إجماليه 3978 بلاغا متعلقا بقضايا فقدان الأطفال منذ تأسيسها في مايو 2016.
وتعتبر المنصة جزءا من جهود الصين لمكافحة تجارة الأطفال وتمكين موظفي الشرطة من إصدار معلومات حول الأطفال المفقودين على المنصة.
يأتي هذا فيما تشير التقديرات التي تضعها المنظمات غير الحكومية المهتمة بهذه الظاهرة المتنامية في أكبر دول العالم سكانًا، إلى أنه يتم اختطاف ما بين عشرة آلاف وسبعين ألفًا من الأطفال كل عام، وغالبًا ما يكون هؤلاء الضحايا من العائلات الفقيرة في المناطق الريفية، ويتم بيعهم إلى عائلات أغنى على الساحل الشرقي.
كانت هذه تفاصيل خبر 3901 طفل صينى مفقود يعودون إلى عائلاتهم.. والسبب "الإنترنت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.