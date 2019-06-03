انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني على التوالي

كتب: اسماء زايد ونجلاء فتحى
تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو.
وتسير العملية بانتظام في يومها الثاني، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد الثاني من يونيو 3 ملايين و408 آلاف حالة صرف بقيمة إجمالية 4 مليارات و764 مليون جنيه.
وأشار تقرير غرفة العمليات إلى تسجيل مكاتب البريد مليون و859 ألف حركة صرف بقيمة 2 مليار و751 مليون...
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