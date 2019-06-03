زارت النائب الدكتورة ​عناية عز الدين​ خيمة المعتصمين في ​مدينة صور​ والتقت المتطوعين في ​الدفاع المدني​ الذين اعتبروا أن مطالبهم محقة وتلبيتها واجب على الدولة. وأعربت عز الدين عن تضامنها معهم بعد أن استمعت الى مطالبهم، مؤكدة أنهم "في ​كتلة التنمية والتحرير​ وبتوجيه من الرئيس ​نبيه بري​، الحريص على حقهم، يتابعون هذا الأمر خصوصا موضوع تثبيت عناصر الدفاع المدني الذي يبلغ عددهم حوالى 2500 متطوع بالإضافة الى الناجحين في ​مجلس الخدمة المدنية​"، لافتة الى ان "تعزيز دور الدفاع المدني يتم عبر اعطائهم كامل حقوقهم خاصة في مدينة صور والجنوب حيث ضحوا وقدموا الكثير ومن حقهن العيش بكرامة". وختمت بتأكيد "المطالبة بتثبيتهم خلال جلسة مناقشة ​الموازنة​ في ​مجلس النواب​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عز الدين زارت خيمة متطوعي الدفاع المدني في صور: لتعزيز دورهم عبر اعطائهم حقوقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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