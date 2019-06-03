جنبلاط: كل التحية لسمير قصير الذي ناضل من اجل افراج الشعب السوري من السجن الكبير

اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ الوزير السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "التحية كل التحية ل​سمير قصير​ الذي ناضل واستشهد من اجل افراج ​الشعب السوري​ من السجن الكبير".

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