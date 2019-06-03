متقاعدو الجيش والقوى المسلحة بالبقاع ثمنوا موقف قائد الجيش دفاعا عن المؤسسة

عقد متقاعدوا الجيش اللبناني والقوى المسلحة في البقاع اجتماعا في دارة العميد الركن المتقاعد محمود طبيخ في بعلبك دعما لموقف قائد الجيش العماد جوزف عون الاخير تخلله كلمات ومداخلات واختتم بصدور بيان تلاه العميد المتقاعد حسن حسن وجاء فيه، ان تمّ التداول في آخر المستجدات حول الموازنة العامة وخصوصا ما نصت عليه من تخفيف موازنة وزارة الدفاع الوطني في محاولة لهدم اخر اعمدة هذا الوطن.
وثمن المجتمعون كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون وموقفه دفاعا عن المؤسسة التي تتعرض للحصار والتضييق ورفضوا تحميل الجيش وزر ما فعلته السلطة من هدر وسرقة وفساد و سياسات إقتصادية خاطئة، واكد المجتمعون الوقوف خطا واحدا ويدا بيد مع اخوانهم في الخدمة الفعلية وتعهدوا بان يكونوا جنودا اوفياء للمؤسسة وكما قاتلوا سابقا بالصدر العاري دفاعا عن لبنان مستعدون مرة اخرى القتال بلحمهم الحي دفاعا عن الجيش والوطن.
واكد المجتمعون جهوزيتهم الدائمة والعالية لاي تحرك تدعو اليه هيئة تنسيق حراك المتقاعدين في اي زمان ومكان، مشددين على انهم وابناء البقاع كانوا السباقين في محاربة الصهاينة والتكفيريين وسيكونوا السابقين في محاربة الظلم والفساد.
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