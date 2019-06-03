ماريو عون: الخلافات مع تيار المستقبل لن تصل الى اعادة التموضعات السياسية

اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون الى ان "النبرة السياسية ارتفعت بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر على خلفية بعض الملفات ولم تكن منتظرة"، لافتا الى ان "هذه الخلافات لن تصل الى اعادة التموضعات السياسية".
وفي حديث اذاعي رأى عون ان "التيار الوطني الحر سبق وأكد انه سيقول الحقيقة بصوت عال مهما كلف الامر واليوم هناك تجاوزات لا يمكننا ان نسكت عنها وهذه هي الاستراتيجية التي وضعناها أمامنا"، مشيرا الى اننا "في الموازنة قدّمنا طروحات غير شعبية لانقاذ البلد من الوضع الذي هو عليه".
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