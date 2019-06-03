عبدالله: لأخذ بعين الاعتبار هواجس قيادة المؤسسة العسكرية خلال مناقشة الموازنة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الى انه "أصبح لزاما علينا ونحن نناقش مشروع الموازنة، أن نأخذ بعين الاعتبار الهواجس والملاحظات التي عبرت عنها قيادة المؤسسة العسكرية، وهي تكرم أبرز رموز الجمهورية والجيش الرئيس الراحل ​فؤاد شهاب​".

ولفت عبد الله الى ان "ما يجري بين التيار الوطني الحر والمستقبل هو نموذج عن التفاهمات الطائفية، لكن هذا لا يعني أننا لسنا مع التسوية التي أنتجت اتفاقاً على رئاسة الجمهورية، وإنما نحن مع التسويات الوطنية.