مصادر القوات" لـ"الجمهورية": الخوف الوحيد على التسوية متأتٍ من باسيل

لفتت مصادر القوات اللبنانية لصحيفة الجمهورية، الى انّ الخوف الوحيد على التسوية متأتٍ من الوزير باسيل الذي حوّل الحياة السياسية إلى مواجهات متواصلة، وهذا ما يفسّر حالة النقمة الواسعة والعابرة للطوائف ضدّه، فهو بدلاً من ان يكون في موقع انفتاحي وتواصلي مع الجميع يقوم بالمستحيل لتطويق هذا الطرف ومواجهة ذاك، وهذه السياسة بدأت تنعكس سلباً على الاستقرار السياسي في ظل تراجع مخيف بثقة الناس، ولا مصلحة للعهد باستمرار هذا المناخ السلبي الذي يجب وضع حد له تجنباً لتداعياته على أكثر من مستوى.
ورأت المصادر، أنّ موقف لبنان في الجامعة العربية يعبِّر تماماً عن الموقف الرسمي المطلوب، وأكّدت أنّ القرار السيادي بيد الدولة وحدها، وممنوع على أي طرف وتحت أي ذريعة أن يهدّد أمن لبنان واللبنانيين، وقالت ان يُخطئ من يعتبر أنّ الأمور فالتة في لبنان على طريقة "كل مين ايدو إلو"، وحذّرت من اي مغامرات تطيح بلبنان، وأسفت لهذا الكلام الذي يهدّد موسم الاصطياف الواعد، في لحظة لبنان أحوج ما يكون فيها لكل بحصة يمكن أن تسند خابيته الاقتصادية.
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