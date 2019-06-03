الحجار: ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ وقيادات "المستقبل" هو افتراء لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة ك​قوى الأمن الداخلي​ وفرع المعلومات.

واوضح في حديث صحفي، ان مدير عام ​قوى الامن الداخلي​ ​اللواء عماد عثمان​ وفي تصرفه في موضوع الآبار قام بعمله بتوجيه من السلطات العليا وضمن الأصول التي يحترمها وقال: "ما تصرف من راسو".

واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية.