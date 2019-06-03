الحجار: ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية

اكد عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات "المستقبل" هو افتراء لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة كقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات.
واوضح في حديث صحفي، ان مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وفي تصرفه في موضوع الآبار قام بعمله بتوجيه من السلطات العليا وضمن الأصول التي يحترمها وقال: "ما تصرف من راسو".
واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية.
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