وهاب: الجيش مظلوم من قبل طبقة سياسية لا تستطيع أن تبقى يوماً دون حمايته

أكد رئيس ​حزب التوحيد العربي​ الوزير السابق في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ أننا "مع ​الجيش​ ظالماً أم مظلوماً فكيف إذا كان مظلوماً من قبل طبقة سياسية لا تستطيع أن تبقى يوماً دون حمايته".

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