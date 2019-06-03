أبو سعيد: اسرائيل متورطة مباشرة بتفجيرات البواخر النفطية في الفجيرة

إعتبر مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الانسان في الشرق الأوسط هيثم ابو سعيد أن "منطقة الشرق الأوسط تعيش حالة من التوتر الذي يتم تأجيجه من خلال مؤتمرات إقليمية دون وجود حلول للأزمات والتسويات، وهم بذلك يعرّضون الأوضاع الإنسانية بشكل كبير ومخيف، كما يتم تأزيم الوضع المعيشي وقد نشهد حالات انهيار كبير في المنظومة الإقتصادية".
وفي تصريح له اوضح ابو سعيد ان "اسرائيل تعمل من خلال حلفائها في المنطقة والعالم على تأليب الحقائق وهي المتورطة مباشرة بتفجيرات البواخر النفطية في "الفجيرة" التي تقع مع غيرها من الموانئ في منطقة الخليج تحت السيطرة الكاملة للمنظومة العسكرية الأميركية، وبناءً عليه فالمسؤولية المباشرة تقع على الأخيرة دون سواها، وبالتالي لا تتحمل أي جهة المسؤولية عن إحتراق تلك البواخر، وعليه فإنّ إتهام إيران أو أي جهة أخرى تندرج في الإتهامات السياسية التي لم تفلح في الشرق الأوسط".
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