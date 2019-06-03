كوشنر: رغبة الفلسطينيين في التخلص من الاحتلال "طموحًا عاليًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

قال جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، في مقابلة بُثت أمس الأحد، إن الفلسطينيين يستحقون "تقرير المصير" ولكنه لم يصل إلى حد تأييد إقامة دولة فلسطينية وأبدى عدم تأكده من قدرتهم على حكم أنفسهم.

وكوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، وأحد مصممي خطة البيت الأبيض التي لم يكشفها بعد للسلام في الشرق الأوسط، بحسب "سكاي نيوز".

وعندما سئل كوشنر في برنامج تلفزيوني على محطة "إتش .بي. أو" التلفزيونية عما إذا كان يمكن للفلسطينيين توقع التحرر من التدخل العسكري والحكومي الإسرائيلي قال، إن هذا سيكون "طموحًا عاليًا".

وقاطعت القيادة الفلسطينية جهدًا دبلوماسيًا أشاد به ترامب بوصفه "صفقة القرن". وعلى الرغم من قيام كوشنر بإعداد هذه الخطة منذ عامين تحت ستار من السرية يرى الفلسطينيون وبعض المسؤولين العرب أنها منحازة بشدة لصالح إسرائيل وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة لهم.

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وتفادى كوشنر مرة أخرى القول صراحة ما إذا كانت الخطة ستتضمن حلًا يقوم على وجود دولتين، والذي يمثل أساس السياسة الأميركية منذ عشرات السنين ويدعو لإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون عاصمتها القدس الشرقية.

ولكنه قال: "اعتقد أنه يجب أن يحصلوا على حق تقرير المصير. سأترك التفاصيل إلى أن نعلن الخطة الفعلية".

واتسم المسؤولون الأميركيون بالغموض بشأن موعد طرح مقترحات حل القضايا السياسية الشائكة التي تمثل لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولكن الخبراء يتشككون في فرص نجاح إدارة ترامب.

وسئل كوشنر عما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي فقال " هذا سؤال جيد جدا. هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه. الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".