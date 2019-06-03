رشوة حي الدقي واختلاس أموال "التضامن".. ضمن نشرة المحاكمات الصباحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تشهد المحاكم، اليوم الاثنين، عددًا من الجلسات المهمة التي تشغل الرأي العام، وتستمع المحكمة في بعضها إلى المرافعة، وتصدر الحكم في أخرى.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

- المرافعة في محاكمة متهمي محاولة "اغتيال النائب العام المساعد"

تستمع المحكمة العسكرية، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين تلقوا دعمًا استخباراتيًا من عناصر بدولتي قطر وتركيا، في مجالات التدريب العسكري والاستخباراتي بالاتفاق مع قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج مصر، وأن أعمال تنفيذ التدريبات العسكرية جرت داخل دولة السودان، وأظهرت التحقيقات أن عدد المقار التنظيمية للجماعة 41 مقرًا على مستوى الجمهورية تم التوصل إليها.

- الجنايات تُحاكم 3 متهمين بقضية "رشوة الجمعية التعاونية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، أولى جلسات محاكمة 3 متهمين في قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي.

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وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسؤول الحسابات بالجمعية استولت بدون وجه حق وبنيّة التملك على أموال جهة عملها، وذلك بأن استولت على مبلغ 87522 جنيهًا، بأن استغلت موقعها الوظيفى وكونها المختصة بتحرير الشيكات، وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية وقيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها والاستيلاء على قيمتها.

- الجنايات تستمع لمرافعة دفاع متهمي "أنصار بيت المقدس"

تستمع الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الاثنين، للمرافعة في محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس".

- الحكم على رئيس حي الدقي السابق بتهمة تقاضي رشوة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بزينهم، اليوم الاثنين، حكمها على رئيس حي الدقي السابق، وآخرين بتهمة الرشوة.

- محاكمة موظفة بتهمة اختلاس أموال "التضامن"

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة "تهاني. ع" موظفة في اتهامها باختلاس أكثر من 5 ملايين جنيه من أموال جمعية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وكشف أمر إحالة المتهمة في القضية رقم 278 لسنة 2018 جنايات مدينة نصر، أن المتهمة في غضون عام 2010 باعتبارها موظفة عامة (رئيس مجلس إدارة جمعية أحباء مصر التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي) اختلست 5 ملايين و337 ألف جنيه من جهة عملها.​