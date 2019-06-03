أبل تعتزم إغلاق "آي تونز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة أبل الأمريكية تخطط للتخلي عن برنامج "آي تونز".

ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج"، تعتزم "أبل" تعويض برنامج "آي تونز" ببرامج مستقلة قائمة بذاتها، تتيح الاستماع إلى الموسيقى ومشاهدة الأفلام من مصدرها مباشرة.

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ومن المتوقع أن يعلن رئيس الشركة، تيم كوك، التخلي عن برنامج "آي تونز" خلال مؤتمر المطورين في الثالث من يونيو.

جدير بالذكر أن "آي تونر" خرج للمرة الأولى في عام 2001، ويعتبر أفضل طريقة لتنظيم ما لدى مستخدمي "أبل" من موسيقى وأفلام والاستمتاع بها.

وكانت "أبل" قد أجرت تعديلات على تصميم قسم البودكاست والمدونات الصوتية تتيح الاستماع للحلقات مباشرة من الموقع بدون الحاجة لبرنامج "آي تونز".