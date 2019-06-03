اقتحام مقر اعتصام الخرطوم.. و"المهنين السودانيين" يتهم الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

بدأت القوات السودانية اقتحام مقر الاعتصام أمام مبنى وزارة الدفاع في العاصمة الخرطوم، اليوم الاثنين، وسط إطلاق نار وحرائق شبت في خيام المعتصمين.

ونقلت وكالة رويترز عن اللجنة المركزية للأطباء السودانيين تأكيدها مقتل أحد الأشخاص.

وقالت اللجنة في بيان لها، إن شخصًا واحدًا على الأقل قتل وتعرض آخرون إصابات خطيرة.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات، المجلس العسكري بدفع أعدادًا من الجنود إلى مقر الاعتصام لتفريق المعتصمين وفض الاعتصام.