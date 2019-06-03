سقوط قتيل خلال إطلاق نيران على اعتصام السودانين أمام مقر قيادة الجيش السودانى

شهد تجمع اعتصام السودانين أمام القيادة العامة للجيش فى الساعات الأولى من اليوم الإثنين إطلاقا للنيران ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة كثيرين بجروح خطيرة وفقا لما ذكرته لجنة أطباء السودان المركزية.

واتهم تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود المعارضة في البلاد، المجلس العسكري بمحاولة فض اعتصام الخرطوم بالقوة.

وناشد التجمع، عبر حسابه على تويتر صباح الإثنين، المواطنين “في كل أحياء العاصمة القومية للخروج للشوارع، وتسيير المواكب والتوجه الآن فوراً إلى ارض الاعتصام الباسل أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، للدفاع عن المعتصمين

ووقف المجزرة التي تقوم بها ميليشيات النظام والجنجويد” حسب قوله.

كما ناشد التجمع “ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الشرفاء للانحياز للشعب، والاضطلاع بمهامهم في حماية المعتصمين والتصدي للمليشيات الدموية التي تطلق الرصاص على الثوار السلميين”.

وحمل التجمع “المجلس العسكري الانقلابي المسؤولية كاملة عن الجرائم والقتل الذي ترتكبه الميليشيات الآن بأوامره، ونؤكد أن سيف العدالة والمحاسبة ستطال كل عضويته، كما نحذر القوات المشاركة في إطلاق الرصاص والقتل الآن أن

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المحاسبة فردية ولا تسقط بالتقادم”.

وكان تجمع المهنيين وجه نداء عاجلا، للمواطنين للتوجه لميادين الاعتصام في الساعات الأولي من اليوم الإثنين، وقال على فيسبوك، “يتواصل التربص منذ السادس من أبريل المجيد بميدان الاعتصام في العاصمة الخرطوم أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة، وميادين الاعتصام المختلفة في بقية المدن والأقاليم.

وأضاف البيان “تتزايد حالة التربص والتهديدات والعنف في كل لحظة بهدف فض اعتصاماتنا بالكامل”.

وأوصح البيان “نؤمن في تجمع المهنيين أن الاعتصام ضامن أساسي لتحقيق مطالبنا وإنجاز أهداف ثورتنا، وفضه وتفريقه سيتعثر معه ويتأثر به سلباً تحقيق هذه المطالب والأهداف”.

ودعا التجمع “الثوار في كافة أقاليم السودان وفي المدن للتوجه لميادين الاعتصام وقضاء الليلة هناك حماية للثورة”.