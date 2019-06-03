هجوم صاروخي على مطار "تيفور" العسكري في ريف حمص

أفاد التلفزيون السوري باستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لمطار "تيفور" العسكري في ريف حمص بعدة صواريخ، في حين أشارت مصادر عسكرية إلى مقتل جندي وجرح اثنين، وإصابة مستودع للذخيرة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن الدفاعات الجوية تصدّت لعدد من الصواريخ التي استهدفت المطار العسكري، و"دمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفته".

وأضافت أن الصواريخ الأخرى "أسفرت عن مقتل جندي وجرح اثنين آخرين، وإصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد"، بحسب وكالة "سانا" الرسمية.

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وسبق أن استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مطار "تيفور" في الثامن من إبريل من العام الماضي، بثمانية صواريخ موجّهة، دمر الدفاع الجوي الروسي خمس صواريخ منها، وفقاً لتصريحات وزارة الدفاع الروسية آنذاك.

ويتواجد في القاعدة العسكرية لمطار "تيفور" عناصر من الجيش الروسي، بالإضافة إلى عناصر من الجيش السوري وميليشيات "حزب الله" اللبناني.