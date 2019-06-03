الدفاعات السورية تتصدى لهجوم اسرائيلي على مطار التيفور

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – دمشق أفادت قناة “الإخبارية” السورية الرسمية، مساء الأحد، بتعرض مطار “التيفور” في ريف حمص الشرقي لاستهداف بصواريخ معادية. وذكرت القناة أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ المعادية على مطار “التيفور” وأسقطت عددا منها. Advertisements وقال مصدر عسكري سوري: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي وتدمر صاروخين من الصواريخ التي استهدفت مطار التيفور. وأعلن المصدر أن العدوان أدى لارتقاء شهيد واصابة جنديين اخرين ومستودع للذخيرة والحاق اضرار مادية ببعض الابنية والعتاد. وسبق أن تعرض المطار العسكري لسلسلة ضربات جوية من قبل العدو إسرائيلي.

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