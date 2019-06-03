كنعان: لتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة

أشار رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النائب ​ابراهيم كنعان​ إلى اننا "سنبدأ اليوم في ​لجنة المال والموازنة​ مناقشة مشروع موازنة ٢٠١٩ بالاستماع الى وزير المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسية كالنمو والعجز و​الدين العام​ والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة".

وفي حديث صحافي تمنى كنعان على "النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة".