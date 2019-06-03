أبو سليمان: أولويتنا تأمين فرص عمل للعامل اللبناني

أكد وزير العمل كميل أبو سليمان أن "إقفال المحال التجارية والمؤسسات التي يشغلها سوريون لا يحملون إجازات عمل أو أوراقا ثبوتية هي اجراءات لتطبيق قانون العمل فقط"، نافيا أن "تكون الإجراءات شكلاً من أشكال التضييق على السوريين لإجبارهم على العودة إلى بلادهم".

وفي حديث صحافي أكد أبو سليمان أن "قوانين وزارة العمل ليست جديدة، لكن القانون لم يكن يُطبق فعلياً في السابق، والآن ما يجري أننا نطبقه".

وكشف انه "طرحت خطة لتطبيق القانون اللبناني تلتقي مع توجهات كل القوى السياسية وأتمنى على الجميع دعمها"، مضيفا:"أولويتنا تأمين فرص عمل للعامل اللبناني"، مؤكدا على ضرورة أن "يبادرالجميع إلى القيام بإجراءات قانونية تخولهم العمل بطريقة قانونية"، معتبرا ان "تفعيل القانون يؤمّن فرص عمل للبنانيين الذين نعتبرهم أولوية، وينظم قطاع العمل".