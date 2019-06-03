قوات أمنية سودانية تدخل ميدان الاعتصام بالخرطوم وسقوط اصابات بإطلاق نار

دخلت قوات أمنية سودانية الى ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في ​الخرطوم​ مما ادى الى وقوع اشكالات وسقوط ​اصابات​ نتيجة اطلاق النار. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن "سقوط قتيل وإصابة العشرات بجروح خطيرة". من جهته كشف تجمع المهنيين ​السودانيين​ أن "​المجلس العسكري​ حشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش"، مشيرا الى ان "المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن القتل الذي ترتكبه ميليشياته". وأكد التجمع أن "المعتصمين أمام قيادة الجيش يتعرضون لمجزرة دموية في محاولة غادرة لفض الاعتصام".

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