حرب الطرق.. إنقلاب سيارة أجرة كبيرة وإصابة 6 ركاب كانوا على متنها 

عرفت الطريق الإقليمية بجماعة إغرم لعلام التابعة لإقليم بني ملال، حادث سير خطير اليوم الأحد، حيث اصطدمت سيارة خاصة بسيارة أجرة من النوع الكبير، ما أدى إلى إنقلاب هذه الأخيرة وإصابة ركابها.
وقالت مصادر “اليوم 24″، إن حادثة سير خطيرة وقعت اليوم الأحد، حيث جرى إصطدام عنيف بين سيارة أجرة كبيرة، كانت تقل 6 ركاب وسيارة أخرى، قادمة في الإتجاه المعاكس.
وأضاف المصدر ذاته، أن الحادث أدى إلى انقلاب “الطاكسي”، بجانب الطريق، ما خلف إصابة الركاب الستة بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا على إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وقد حلت مصالح الدرك الملكي بعين المكان، وعملت على فتح تحقيق، لمعرفة ظروف وملابسات الحادث، ومن أجل تحديد المسؤوليات.
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