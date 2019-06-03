بشرى للمتقاعدين.. الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة لموقعه

أعلن الصندوق المغربي للتقاعد عن إطلاق بوابته الإلكترونية www.cmr.gov.ma، النسخة الجديدة للبوابة وفق تصميم حديث، وخدمات إلكترونية جديدة وسهلة الاستخدام لفائدة المتقاعدين والمنخرطين والشركاء.

وجاء في بلاغ للصندوق أن النسخة الجديدة المتوفرة باللغتين العربية والفرنسية، تتضمن سلسلة من الخدمات الجديدة دون تسجيل مسبق كطلب موعد ومراقبة الحقوق، وذلك فضلا عن التعديلات التي همت بعض الخدمات الإلكترونية التي كانت متوفرة (الولوج إلى البيانات الشخصية، استصدار الشهادات المختلفة، الانخراط في التقاعد التكميلي، تقديم شكاية…).

وأضاف المصدر ذاته أنه بفضل هذا الإجراء، المندرج في إطار التحسين المستمر لجودة خدمات الصندوق، أصبح بإمكان المرتفق المشاركة ولأول مرة في معالجة ملفه، من خلال خدمة طلب إيقاف أو تحويل المعاش، وكذا احتساب المعاش التقديري، عبر فضاء خاص طبقا لمقتضيات الإصلاح المقياسي الأخير، والتي تمكن من احتساب المعاش التقديري على أساس الوضعية الإدارية الشخصية للمعني بالأمر. كما يمكن لهذا الأخير تغيير معطياته الشخصية المتعلقة بحالته المدنية، أو حسابه البنكي أو عنوانه.

أما بالنسبة للشركاء، فقد أصبح بإمكانهم التأكد من صحة شواهد المعاشات الصادرة عن طريق البوابة الإلكترونية والمقدمة من طرف المرتفقين. كما يمكن عبر هذه البوابة الجديدة الإجابة عن مختلف الأسئلة حول أنظمة التقاعد التي يسيرها الصندوق، والتواصل مع المرتفقين لتزويدهم بمعلومات تخص حقوقهم وواجباتهم، إلى جانب النصوص التنظيمية، والدلائل المعلوماتية حسب نوع المستفيدين، بالإضافة إلى الحصول على معطيات حول التوزيع الجغرافي للمندوبيات وشبابيك الصندوق المغربي للتقاعد. من جهة أخرى، توفر البوابة للأطراف المهتمة كالشركاء ووسائل الإعلام والعموم، معلومات مؤسساتية عن مهام وحکامة الصندوق المغربي للتقاعد، وآخر الأحداث والأخبار والتقارير السنوية وكذا الإحصائيات وغيرها من المعلومات.