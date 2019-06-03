طلب جديد.. ماذا يُريد ترامب من روسيا وإيران وسوريا ؟

طالب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سوريا وروسيا وإيران، بوقف القصف العشوائى على المدنيين الأبرياء فى محافظة فى سوريا.

وقال ترامب، عبر حسابه على تويتر: "نسمع أن روسيا وسوريا وبدرجة أقل إيران، تشن قصفاً عشوائياعلى محافظة إدلب في سوريا، وتقتل بدون تمييز العديد من المدنيين الأبرياء، العالم يراقب هذه المذبحة"، مضيفا: "ما هو الهدف منها؟ وما الذى ستحصلون عليه؟.. توقفوا".

ونفذت وحدات من الجيش السورى، أمس الأحد، ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة على أوكار إرهابيى تنظيم جبهة فتح الشام (النصرة سابقا) والمجموعات المرتبطة به فى قريتى ميدان غزال والهبيط بريف إدلب، ردا على خروقاتهم لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الضربات حققت إصابات مباشرة فى صفوف إرهابيى جبهة فتح الشام ودمرت لهم أوكارا ونقاطا محصنة كانوا يتخذون منها منطلقا لاعتداءات على القرى الآمنة.