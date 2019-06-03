ترامب يصل المملكة المتحدة فى مستهل جولته الأوروبية

ومن المفترض أن يلتقي ترامب بالملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، ورئيس الحكومة الأيرلندية ليو فارادكار، وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
تتزامن رحلة ترامب للمملكة المتحدة مع الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 75 لإنزال قوات الحلفاء في نورماندي في 6 يونيو 1944. وستقام الاحتفالات الرئيسية في بورتسموث ونورماندي نفسها.
ووفقًا لممثل الإدارة الأمريكية فان ترامب وقرينته سيحضران حفلًا في قصر باكنجهام، حيث يمكنهم مقابلة الملك البريطاني وأعضاء آخرين من العائلة المالكة، كما سيقوم الزوجان في نفس اليوم بزيارة دير وستمنستر، حيث سيقومان بوضع أكاليل الزهور على قبر المحارب المجهول الموجود هناك.
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