الصين تحسن عمل القضاء الإدارى فى حل المنازعات المدنية

وبحسب المنشور، يشير القضاء الإداري إلى عمل الأجهزة الإدارية التي تفصل في النزاعات المدنية التي لها صلة وثيقة بالإدارة.
وينص المنشور على أنه بكفاءة أعلى وتكاليف أقل وإجراءات أسهل، يمكن أن يساعد القضاء الإداري في توفير حلول أسرع للمنازعات ويعمل أداة مهمة في التعامل مع النزاعات المدنية.
وأوضح أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتحسين القضاء الإداري لحل المنازعات في مجالات مثل ملكية الموارد الطبيعية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية.
وطالب أيضا بالمزيد من تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة في القضاء الإداري وكذلك تدعيم التشريع لضبط نظام القضاء الإداري.
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