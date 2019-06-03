أفغانستان.. الشرطة تدمر مواد مُتفجرة فى إقليم هلمند الجنوبى

قامت قوات الدفاع الوطنى والشرطة فى أفغانستان، بضبط وتدمير كمية كبيرة من العبوات الناسفة بدائية الصنع، بالإضافة إلى مجموعة من المواد التي تستخدم فى تصنيع القنابل، وذلك فى إقليم هلمند الجنوبي، حسبما قالت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية.

وقالت الوكالة، نقلا عن مصادر مُطلعة فى الجيش، إن القوات الخاصة استطاعت تنفيذ العملية خلال مداهمة فى الإقليم.

جدير بالذكر أن العبوات المحلية الصنع والناسفة من الطرق التي تستعين بها دائما الجماعات المسلحة في أفغانستان وتحديدا طالبان، وذلك في إطار محاولاتهم لاستهداف قوات الأمن.

وعلى الرغم من أن العبوات تكون بدائية الصنع إلا أنها تسفر عادة عن سقوط ضحايا كثر وربما قتلى.

