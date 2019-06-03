وقال حساب الخارجية الكويتية عبر تويتر: "تلقى معالى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وزير الخارجية، اتصالا هاتفيا من السيد مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مساء الأحد الموافق 2 يونيو 2019".
وأضاف الحساب: "تناول الجانبان خلال الاتصال آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الكويتى يبحث مع بومبيو آخر التطورات الإقليمية والدولية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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