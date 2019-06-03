شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن سحيم: قطر لن تكون خنجراً موجهاً إلى الخليج وإن ظن «الفاسقون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اعتبر الشيخ سلطان آل ثاني أن قطر لن تكون خنجراً إيرانياً إرهابيا موجهاً إلى الخليج وأهله وإن ظن الفاسقون ذلك، موضحا إلى أنه كما بترت الإصبع الإخوانية فستلحقها إصبع نظام الملالي ولن يرضى القطريون وهم العرب المسلمون أن تكون دوحتهم كرة تتقاذفها تركيا وإيران ضد دينهم ووطنهم وأهلهم.

وشكر الشيخ سلطان بن سحيم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على عنايتهما بضيوف الرحمن وجهودهم بجمع كلمة الخليج والعرب والمسلمين لأول مرة على نبذ الإرهاب وتنمية المجتمعات الإسلامية، مشيرا إلى أن من شذ عنهم ليسو سوى دعاة التدمير والإرهاب متأسفا من نظام حكومة قطر الذي كان في كل ذلك لهم تابعا وللخليج معاديا، وللعروبة ناكراً، وللإسلام الحق مجافيا.

وقال بن سحيم عبر حسابه في «تويتر»: اتفق الخليج على حماية أمنه من إرهاب إيران فاختار نظام قطر صف الإرهاب الإيراني، اتفق العرب على إدانة إيران فكان لسان نظام قطر فارسي، أخزاهم الله وأنقذ قطر وأهلها منهم فوالله إن قطر عربية أصيلة لاترضى الضيم وإن نمق منهم فاسق فهو لايمثلهم ولن يبقى بينهم.

وبارك سطان بن سحيم للقطريين الذين يتدفقون تباعاً لأداء العمرة وذلك طاعة لربهم وإن كره الظالمون الذين نصبوا لهم المصائد. قائلا: اللهم تقبل منهم ونجهم من كيد المتربصين.