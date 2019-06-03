سانا: الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي على مطار التي فور

افادت وكالة "سانا" بأن "وسائط الدفاع الجوي في ​الجيش السوري​ تصدت مساء أمس لعدوان إسرائيلي على مطار التي فور ب​ريف حمص​ الشرقي ودمرت صاروخين من ​الصواريخ​ التي استهدفت ​المطار​"، مشيرة الى ان "العدوان اسفر عن مقتل جندي وجرح اثنين آخرين، كم اصيب مستودع ذخيرة".

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