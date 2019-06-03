أكد عضو كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر ان جلسة الغد للجنة المال والموازنة ستشهد استعراض وزير المال علي حسن خليل لسياسة وفذلكة الموازنة، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان النقاش الفعلي لا يبدأ الا بالجلسات القادمة.
واضاف: "سيقوم النواب وخاصة بلجنة المال بالتعمق بدراسة الموازنة بموادها القانونية"، مشيرا الى أن نواب الكتلة يعترضون على بعض المواد.
وكشف جابر أن "النقاش يدخل في الحسابات لكل وزارة وكل مؤسسة عامة وسنطلب ان تزودنا وزارة المال بالحسابات السنوية للمؤسسات العامة والصناديق".
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: سنطلب من وزير المال تزويدنا بالحسابات السنوية للمؤسسات العامة والصناديق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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