جابر: سنطلب من وزير المال تزويدنا بالحسابات السنوية للمؤسسات العامة والصناديق

أكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​ياسين جابر​ ان جلسة الغد ل​لجنة المال​ و​الموازنة​ ستشهد استعراض وزير المال ​علي حسن خليل​ ل​سياسة​ وفذلكة الموازنة، مشيرا في حديث تلفزيوني الى ان ​النقاش​ الفعلي لا يبدأ الا بالجلسات القادمة.

واضاف: "سيقوم النواب وخاصة بلجنة المال بالتعمق بدراسة الموازنة بموادها القانونية"، مشيرا الى أن نواب الكتلة يعترضون على بعض المواد.

وكشف جابر أن "النقاش يدخل في الحسابات لكل وزارة وكل مؤسسة عامة وسنطلب ان تزودنا ​وزارة المال​ بالحسابات السنوية للمؤسسات العامة والصناديق".