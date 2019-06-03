مصادر المستقبل للاخبار: المشكلة الحالية هي بسبب سعي باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة

اكدت مصادر في ​تيار المستقبل​ لـ"الأخبار" أن المشكلة الحالية هي بسبب سعي وزير الخارجية ​جبران باسيل​ للهيمنة على التعيينات المرتقبة. واوضحت المصادر إن "تيار المستقبل شعر بأن باسيل يقوم بحملة على التعيينات قبل حصولها تمهيداً لجلسة ​مجلس الوزراء​ بعد ​عيد الفطر​".

واشارت إلى أن "وزير الخارجية لا يخفي نيّته التدخل في تعيينات ​قوى الأمن الداخلي​ وسعيه مؤخراً إلى محاولة تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يضع نصب عينيه موقع المدعي العام التمييزي، وهو أحد أبرز الموقع السنيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نوّاب حاكم ​مصرف لبنان​ والميدل إيست".

واكّد المصدر أن "الاستياء كبير جداً في تيار المستقبل من الهجوم على عثمان وهذا الأمر يؤذي رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في الشارع، وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج الأمور في الحكومة ونصل إلى الصدام". وختم المصدر بالقول إن الجميع ينتظر عودة الحريري من السفر.