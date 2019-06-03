مصادر المستقبل للاخبار: المشكلة الحالية هي بسبب سعي باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة

اكدت مصادر في تيار المستقبل لـ"الأخبار" أن المشكلة الحالية هي بسبب سعي وزير الخارجية جبران باسيل للهيمنة على التعيينات المرتقبة. واوضحت المصادر إن "تيار المستقبل شعر بأن باسيل يقوم بحملة على التعيينات قبل حصولها تمهيداً لجلسة مجلس الوزراء بعد عيد الفطر".
واشارت إلى أن "وزير الخارجية لا يخفي نيّته التدخل في تعيينات قوى الأمن الداخلي وسعيه مؤخراً إلى محاولة تغيير مدير عام قوى الأمن الداخلي، وهو يضع نصب عينيه موقع المدعي العام التمييزي، وهو أحد أبرز الموقع السنيّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى نوّاب حاكم مصرف لبنان والميدل إيست".
واكّد المصدر أن "الاستياء كبير جداً في تيار المستقبل من الهجوم على عثمان وهذا الأمر يؤذي رئيس الحكومة سعد الحريري في الشارع، وهناك خوف حقيقي من أن تتدحرج الأمور في الحكومة ونصل إلى الصدام". وختم المصدر بالقول إن الجميع ينتظر عودة الحريري من السفر.
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