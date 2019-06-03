"العشب الهجين".. كيف شاركت الهيئة العربية للتصنيع في تنجيل استاد القاهرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية المشاركة في تنفيذ أحدث التقنيات الحديثة لتنجيل استاد القاهرة، مشددًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة نسب المكون المحلي ونقل التجربة وتعميمها على كافة المنشآت الرياضية، وفقًا لمواصفات الجودة القياسية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة العربية للتصنيع، لتفقد أرضية ملاعب استاد القاهرة في شكلها النهائي، في إطار الاستعدادات والتجهيزات النهائية قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر.

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وأوضح "التراس" أن مصنع الطائرات التابع للهيئة نجح بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقينة "العشب الهجين" التي تستخدم لأول مرة في الملاعب الرياضية المصرية، مشيرًا أن عمرها الافتراضي وقدرتها على التحمل تفوق ملاعب النجيل الطبيعي.

وذكر أن التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة في "تدكيك" هذه البصيلات، قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في الوقت نفسها، لتعزيز النجيلة والمحافظة على عمرها الإفتراضى لفترة أطول.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن هذه التقنية تتميز بالمقاومة، بالإضافة إلى ثبات شكلها وخصائصها في جميع الأحوال الجوية وصعوبة نزعها، إلى جانب أنه في حالة هطول أمطار فإن التربة لا تتعرض للرطوبة كالملاعب المجهزة بالنجيل الطبيعي بتربة طينية، مؤكدًا أن هناك خطة طموحة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة لتطبيق تقنيات العُشب الهجين بكافة الملاعب والمنشآت الرياضية.​