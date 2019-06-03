لمستخدمي آيفون| حيلة بسيطة تخلصك من إزعاج الإعلانات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

وصف مقال نشرته مؤخرًا صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، كيفية عمل شركات الإعلانات على تتبع مستخدمي هاتف آيفون، حتى أثناء نومهم، من أجل جمع معلومات عن ميولهم في التسوق.

وتعد بيانات المستخدمين سلعة مهمة هذه الأيام، في ظل الانتشار الواسع للأجهزة الذكية، ورغبة المعلنين في الوصول أكبر عدد ممكن من الهواتف للتسويق للمنتجات.

وعلى الرغم من تأكيد شركة أبل الأمريكية على خصوصية مستخدميها، فإن هذه الخصوصية تبدو مخترقة من قبل المعلنين. لكن هناك بعض الطرق البسيطة للتقليل من تتبع الشركات الإعلانية لك عبر الهاتف الذكي.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، من هذه الطرق، اذهب إلى خانة الإعدادات، واختر "الخصوصية"، ثم اضغط على "الإعلان" (أسفل شاشة الإعدادات)، وشغيل خيار "الحد من تتبع الإعلانات".

ويمكن للمعلنين استخدام نظام يسمى "البصمة" من أجل تتتبع المعلومات الخاصة بنوع جهازك وطرازه والبيانات الأخرى التي يتم لرصدها بواسطة المتصفح.

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ولا تعتبر خاصية "البصمة" مفيدة للمسوقين، لكن لا يزال بإمكانها تقديم الكثير من المعلومات المثيرة للاهتمام.

وبينما تعمل "أبل" على حجب هذه المعلومات، فإن الكثير منها لا يزال متاحًا للمسوقين.

وإن كنت من مستخدمي متصفح "سفاري" على جهاز "آيفون"، فإن الكثير من المواقع ستطلب منك الموافقة على استخدام ما يعرف بـ"الكوكيز" (ملفات الارتباط)، وتعد الموافقة على ذلك بمثابة تخل جزئي عن خصوصيتك.

ومن أجل تحصين جهازك من مثل هذا الإجراء، اذهب إلى خيار "الإعدادات"، واضغط على خيار "سفاري"، ثم انتقل إلى الأسفل حتى تصل إلى قسم "الخصوصية والأمن"، وشغل خيار "منع التتبع عبر المواقع".

وإذا ما فعلت هذا الخيار، فإنه لا يمكن للمعلنين وموفري المحتوى التابعين لجهات أخرى تتبعك من موقع إلى آخر.