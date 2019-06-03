الجنايات تستمع لمرافعة دفاع متهمي "أنصار بيت المقدس" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
تستمع الدائرة 28 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الإثنين، للمرافعة في محاكمة 213 متهمًا بقضية "أنصار بيت المقدس".
تنعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
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