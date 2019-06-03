كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة الكويتية تنفي العثور على متفجرات في مسجد الشطي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت الداخلية الكويتية في بيان لها العثور على متفجرات في بمصلى النساء بمسجد الشطي بمنطقة الدوحة.



وتم إبلاغ إدارة المتفجرات التي حضرت على الفور وتم اخلاء المسجد و تمشيطه بالكامل ولم يتم العثور على شيء. مصادر أمنيه قالت لـ«القبس الإلكتروني» إنه ما إن ورد البلاغ إلي عمليات وزارة الداخلية حتي انتقل رجال الأمن وعلي رأسهم مدير العمليات المناوب، وعدد من سيارات الطوارئ والإسعاف إلي الموقع، ولكن المرأة تمكنت من الهرب قبل قبل وصولهم.

كان منظر امرأة تحمل حقيبة وتصلي بين النساء في مسجد الشطي في منطقة الدوحة أثار اشتباه المشرفات علي تأمين الموقع ليبلغن الإمام أنهن اشتبهن أن المرأة تحمل متفجرات في حقيبتها.