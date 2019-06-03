مكة.. مؤتمر دولي حول قيم الوسطية والاعتدال في الإسلام

قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، إن “المسلمين ابتلوا بمهددات ومخاطر من داخلهم بسبب الغلو والميل عن سبيل الوسطية”، مؤكدا أنه “لا سبيل إلى الأمن والاستقرار إلا بإعادة ترسيخ قيم الوسطية وتنحية كل قيم الانحياز والتحيز والتشدد على مستوى الخطاب الديني وعلى مستوى الممارسة الدينية”.

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